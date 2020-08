Manchester City, la squadra torna al lavoro: David Silva si allena coi compagni - VIDEO

Dopo aver eliminato il Real Madrid, il Manchester City è tornato al lavoro per preparare i quarti di Champions contro il Lione. Appuntamento sabato 15 in Portogallo, dove si giocheranno le final eight del torneo. Stamattina Guardiola ha ritrovato il gruppo, David Silva compreso. Il calciatore a breve firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi tre anni, intanto però continua a essere concentrato sulla sua attuale squadra. Non è escluso che l'annuncio ufficiale arrivi solo al termine del percorso del City in Champions.

