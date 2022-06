Manchester United, Fernandes: "Ecco cosa so del futuro di Ronaldo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, come riporta sportface.it su un possibile addio di Cristiano Ronaldo dai Red Devils. Ecco le sue parole: “Aspetto Cristiano Ronaldo lunedì per allenarci. Non mi aspetto nient’altro. Per quanto ne so, non c’è nient’altro che questo. Tutti si prendono cura del proprio futuro, ma non credo che il club sia disposto a perdere un valore come Cristiano. Un giorno il ritorno di Ronaldo allo Sporting? Sarebbe un grande momento. Penso che tutti si aspettano questo, o vorrebbero che accadesse. Dipende molto da cosa vuole Cristiano per il futuro. Vuole giocare ancora per tanti anni, vediamo cosa deciderà. L’ambizione e il sogno di tutti gli sportivi sarebbe vedere Cristiano indossare la maglia dello Sporting giocare all’Alvalade prima di concludere la sua carriera. L’obiettivo è fare meglio rispetto alle stagioni precedenti. In club di queste dimensioni si punta a vincere e lo United non c’è riuscito, adesso proveremo a farlo in ogni competizione. È un nuovo progetto, parte da zero, servirà tempo”.