Manchester United - Roma, Fonseca: “L’avevamo preparata bene, è difficile da spiegare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha analizzato la sonora sconfitta contro il Manchester United: "È stata una sconfitta pesante. Siamo stati molto condizionati dalle sostituzioni. Diawara e Smalling erano in difficoltà. È stato un secondo tempo pesante e difficile. È complicato da spiegare la partita dopo il primo tempo. Abbiamo sbagliato tanto e lasciato molto spazio a loro. È difficile giocare contro il Manchester senza avere la possibilità di avere sostituzioni. Percorso? È molto positivo essere arrivato fino alle semifinali. Ciò dimostra che possiamo lottare, ma in questo secondo tempo abbiamo sbagliato tutto. Non è stato un problema tattico. Il primo tempo ha dimostrato che avevamo preparato bene la gara. Abbiamo perso giocatori troppi importanti all’inizio. Poi ci è mancata la forza mentale. Sono sempre il principale responsabile. In tutti i momenti. Non voglio creare alibi e non voglio scappare dalla mia responsabilità. Addio alla Roma? Vediamo. In questo momento è difficile parlarne. Ne parlerò più avanti. Non è questo il momento giusto. Sarà importante recuperare qualche giocatore per la prossima partita".