Manchester United - Roma, Mangiante: "Il rigore inesistente ha pesato sul crollo"

Oggi come nel 2007, l'Old Trafford per la Roma è un vero e proprio tallone d'Achille. Quell'anno finì 7-1, questa sera 6-2. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 1-2, poi il blackout. Per Angelo Mangiante le motivazioni della disfatta romanista non sarebbero tutte da imputare alla squadra di Fonseca. Il giornalista di Sky Sport ha scritto su Twitter: "Un grande primo tempo chiuso con un vantaggio meritato. Poi, senza tre infortunati, senza cambi e con alcuni giocatori senza i 90' sulle gambe dopo recuperi in extremis, è stato difficile resistere. In più, il rigore inesistente ha pesato nel crollo finale".

