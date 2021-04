Manchester United - Roma, Pellegrini: “Non siamo ancora usciti. Ai tifosi dico...”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha commentato il tonfo giallorosso a Old Trafford ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 7 visibilmente provato dopo la sconfitta: "Nulla da dire e da rimproverare alla squadra, gran primo tempo ma nella ripresa non so cosa sia successo. Ai tifosi dico che al ritorno proveremo a fare l’impresa. Ci siamo lasciati nello spogliatoio dicendo di lottare fino alla fine, poi sono successe tante cose ed ora è difficile parlarne. I bilanci si fanno alla fine, non mi sembra che la Roma sia uscita dall’Europa League. Al mister arriverà qualche critica come a noi ma è giusto che sia così".