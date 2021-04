Mancini (Dazn): "Con lo Spezia gara spigolosa, fondamentali per la Champions le prossime tre"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Mancini ha parlato della sfida di domani tra Lazio e Spezia. Il telecronista di Dazn ha spiegato: "Mi aspetto una partita spigolosa per la Lazio, lo Spezia è una squadra che ama giocare il pallone. Soprattutto in trasferta, fa risultato. Ha dato fastidio a tante big di questo campionato. Hanno un gioco verticale, divertente, molto bello da vedere. La Lazio avrà, dal canto suo, diversi spazi da poter sfruttare. Quando vai all'Olimpico di solito ti vieni a giocare il pareggio, soprattutto se sei una neopromossa e considerando la forza della Lazio in casa. Saponara? Ha fatto male alla Lazio diverse volte. È uno di quelli che a Italiano piace tanto, dà alla squadra una dose di grande qualità. Non credo che domani giocherà, perché non è al meglio della condizione. Porrei grande attenzione su Jazi, lì davanti hanno Nzola. È un attacco che si muove tanto, l'obiettivo è non dare punti di riferimento. Saponara può rappresentare una carta a gara in corso, ma non me l'aspetto dall'inizio".

VICE LUIS ALBERTO - "Alla Lazio manca il vero sostituto di Luis Alberto, è difficile fare lo stesso suo lavoro. Il suo piede destro ce l'hanno pochi in Italia e addirittura in Europa. Andreas Pereira non è stato preso per fare la mezz'ala, ma l'esterno l'attacco, il trequartista centrale. Sarebbe un adattato, non me l'aspetto. Credo più Akpa Akpro, che sta tenendo meglio in questa stagione. Credo che quella possa essere la prima scelta di Inzaghi. È già accaduto, e in quel caso è stato Milinkovic a prendere le redini del gioco. Ora dovrà essere lui, insieme a Lucas Leiva, a comandare il centrocampo".

CORSA CHAMPIONS - "Mi aspetto lo sprint decisivo, le prossime tre ci diranno che campionato sarà per la Lazio. Con nove punti ci sarebbe un passo avanti proprio mentalmente. È lì, la concorrenza è molto folta e la Lazio è pronta a disturbare. Dovessero arrivare meno punti, sarei un po' più scettico per il raggiungimento del quarto posto. Se vinci tre partite consecutive in questo periodo, anche gli altri iniziato a temerti. Mi sembra un po' sottovalutata".

MONTIPÒ - LAZIO - "Ci credo il giusto, può essere un bell'investimento. Sta crescendo, è un portiere giovane. Se dovesse arrivare, Strakosha andrebbe via sicuramente. L'anno scorso non era impeccabile, soprattutto nella guida della sua difesa. Quest'anno l'ho visto cresciuto tanto. Tecnicamente è molto migliorato, anche a livello di carattere. Conosco alcuni di loro, e mi hanno assicurato che è cresciuto tanto".

