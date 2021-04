Lazio, Corrao sull'assoluzione di Signori: "Hai vinto la tua grande partita" - FOTO

Assolto "perché il fatto non sussiste", Beppe Signori ha esultato immediatamente su Instagram, sfogandosi così all'uscita dal tribunale: "Non sono un presuntuoso, ma uno che voleva la verità". Parole che sanno di rivincita e libertà. Un'assoluzione desiderata, che mette fine all'incubo dell'ex bomber della Lazio. All'indomani della decisione del giudice, l'eurodeputato Ignazio Corrao ha dedicato a "Re Beppe" un post sul proprio profilo Instagram: "Beppe Signori è stato assolto da tutto, il fatto non sussiste. Era subito stato condannato su tutti i media (che contano più dei tribunali) e per 10 anni la sua immagine è stata distrutta dall’associazione ad un qualcosa di falso, inesistente. Meriterebbe 10 anni di articoli su ogni giornale che ricordi che è stato 3 volte capocannoniere ed è una persona innocente. Ma purtroppo non accadrà e la condanna mediatica (e quindi la convinzione generale che abbia sbagliato) non gliela toglierà mai nessuno. Sono contento per te Beppe, con quel sinistro pazzesco, quella grinta, quella velocità, hai fatto sognare migliaia di persone, me compreso. Ma la tua grande partita l’hai vinta oggi".

