Lazio, Ventura torna a parlare di Lotito: "Se gli voglio bene? Certo, siamo amici"

La separazione tra il tecnico Ventura e il patron Lotito non è stata di certo tra le più pacifiche. Per l'ex tecnico della Salernitana nella passata stagione fu fatale un ko contro lo Spezia e soprattutto il video del presidente furioso dopo quanto accaduto. A distanza di un anno però sembra non esserci più rancore da parte dell'ex tecnico della Nazionale che in un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei a domanda ha risposto: "Vuole ancora bene a Lotito? Certo, siamo amici".

