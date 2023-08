Mancini si racconta: "Ecco perché ho lasciato la Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Roberto Mancini non è più il ct dell'Italia. Il tecnico si è dimesso con una lettera ufficiale inviata via pec. Una scelta che ha fatto parlare e discutere, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo che il Mancio era stato scelto come coordinatore di tutto il movimento. Una doccia fredda per molti, mentre per altri le dimissioni erano nell'aria. Mancini è stato contattato telefonicamente da Il Corriere dello Sport mentre è in vacanza a Mykonos. Un'intervista in cui l'ormai ex ct spiega le ragioni per cui ha fatto questa scelta. Non c'entra l'Arabia Saudita o un'altra offerta, anche perché Roberto afferma di averne ricevute tantissime in questi anni ma di aver messo sempre la Nazionale al primo posto. Mancini indica in alcuni cambiamenti interni la vera motivazione che l'ha spinto a lasciare. Da qualche mese ci stava pensando, ma è da inizio agosto che aveva di fatto preso la decisione. Rimpiange di non averlo fatto con una settimana di anticipo, ma specifica anche che Gravina non lo ha fermato pur potendo (il contratto di Mancini scadeva nel 2026). Il tecnico si dice stanco di tutto quello che ha letto e sottolinea di non aver ucciso nessuno, ma di aver semplicemente fatto una scelta che poteva prendere. Nessuna lite con Evani per aver schierato Bonucci con la Spagna e tante chiamate dei calciatori che lo hanno salutato. Mancini non chiude la porta a nessuna proposta e si dice pronto ad accettare l'offerta che lo stuzzicherà di più. Sul suo successore ha le idee chiare: "Penso stiano prendendo Spalletti, al quale faccio tanti auguri".