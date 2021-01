Manila Nazzaro: "Io e Lorenzo abbiamo perso un bimbo. Ho raccontato il nostro dolore perché non sia più un tabù" - FT

Ha vissuto un momento molto duro ma non si è lasciata abbattere. Manila Nazzaro ha annunciato qualche giorno fa la grande perdita subita da lei e dal suo compagno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. La coppia aspettava un bimbo che purtroppo però la Nazzaro ha perso. Eppure la ex Miss Italia e tifosissima della Lazio non si è data per vinta e tramite il suo profilo social ha voluto condividere la sua esperienza: "Sapete perché io e Lorenzo abbiamo deciso di raccontare il nostro profondo dolore? Perché non dobbiamo mai sentirci soli quando soffriamo. Condividere le esperienze belle o brutte è una sorta di grande abbraccio. Da quel maledetto 25 novembre leggervi nei vari blog mi ha aiutato a capire e accettare. Storie di ragazze giovanissime o di donne come me che mai avrebbero pensato di provare questo dolore dopo aver portato avanti gravidanze senza problemi. Perdere un bambino è un dolore ma non è il fallimento di essere donna e fino a quando sarà trattato come un argomento tabù questo senso di fallimento accompagnerà ogni singola donna per sempre",

Frosinone, Nesta fissa l'obiettivo: "Nel 2021 vogliamo la Serie A"

Spezia, un altro giocatore positivo al Covid-19: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE