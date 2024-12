Manila Nazzaro: "Questa Lazio è un sogno, quello che è accaduto..."

Tra gli ospiti alla cena di Natale della Lazio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia ha un'amore folle per i colori biancocelesti e ai microfoni ufficiali del club ha provato a raccontare le emozioni che la squadra di Baroni sta regalando. Le parole dell'ex Miss Italia: "L’incidente ci sta e rende anche più emozionante questa galoppata da sogno. In realtà sto vivendo le emozioni di questa Lazio in credibile in cui noi abbiamo sempre creduto anche nei momenti più difficili e critici, la stiamo vivendo in famiglia con una super squadra laziale tra marito e figli. Tutto quello che è accaduto finora è stato esageratamente un sogno e ce lo siamo goduti tutto”.

Le considerazioni del ballerino: "Il segreto è il gruppo. È un gruppo di amici che si diverte, che lavora per la squadra e non per i singoli e si vede. Per noi quest’anno è un anno meraviglioso, ci siamo appena sposati e speriamo che la Lazio ci regali anche un bel trofeo per l’anniversario”.

