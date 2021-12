Marco Materazzi risponde a Ibrahimovic con un "post muto" - FT

Ibrahimovic non c'è andato leggero con l'ex compagno, nonché ex avversario, Marco Materazzi. Durante la sua lunga intervista di oggi, l'attaccante del Milan ha detto sull'interista: "Entrava da dietro per fare male, e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro. Con lui avevo un conto aperto da anni. L’ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia. Pippo Inzaghi commentò: “Il più bel derby della mia vita: 1-0, gol di Ibra, Materazzi in ospedale”. Ovviamente stava scherzando".

POST MUTO - La risposta del campione del Mondo del 2006 non si è fatta attendere: su Instagram ha pubblicato le foto della Coppa del Mondo e della Champions League scrivendo semplicemente: "Post...MUTO!!!!". Matrix ha fatto chiaramente riferimento ai trofei che ha vinto nel 2006 e nel 2010 e che lo svedese non è mai riuscito a mettere in bacheca.