Marcos Antonio, l'ex chief dello Shakhtar: "Perfetto per Sarri. Come Pirlo e Verratti..."

Marcos Antonio è il primo colpo della nuova stagione per la Lazio. Il centrocampista brasiliano è atteso nella Capitale nei prossimi giorni per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto. Sarri è pronto ad abbracciare il primo rinforzo a centrocampo. Si parla un gran bene del classe 2000 attualmente in forze allo Shakhtar Donetsk. José Boto, direttore sportivo del PAOK Salonicco ed ex chief del club ucraino, ha rilasciato una lunga intervista in cui racconta il nuovo acquisto della Lazio. Queste alcune sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Marcos è perfetto per mister come Sarri. Può giocare in ogni ruolo del centrocampo. Può essere un regista alla Pirlo, Verratti o anche una mezzala 'box to box'. Lucas Leiva?Marcos è più dinamico, probabilmente non altrettanto forte nei duelli, però è molto intelligente".