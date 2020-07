Marocchi: "La Lazio è uscita dalla sosta peggio di tutti. Il problema è fisico"

Ai microfoni di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha parlato del momento complicato della Lazio: "La Lazio è uscita dalla sosta di due mesi e mezzo peggio di tutti. Si può anche sbagliare, era una cosa sconosciuta se allenarsi troppo o allenarsi poco. Il problema fisico c'è stato sicuramente, poi forse noi abbiamo riempito di complimenti la società per aver tenuto tutti i giocatori a Roma, mentre la Juventus li ha fatti andare in giro per il mondo. Sembrava la soluzione migliore quella della Lazio, però a forza di pensare allo Scudetto da vincere il risultato è quello in campo".