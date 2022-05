Marocco, Halilhodzic vicino all'addio: il successore fu accostato alla Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Villas-Boas la scorsa estate venne accostato alla Lazio, come un'alternativa all'attuale tecnico Maurizio Sarri. In particolare si parlò di un viaggio del portoghese a Roma a fine maggio, che alla fine non ci fu perché la società biancoceleste che scelse di andare fino in fondo con il suo piano a. Oggi l'ex allenatore del Marsiglia è a un passo dal diventare commissario tecnico del Marocco. A pochi mesi dal Mondiale in Qatar la nazionale africana è vicina all'esonero di Vahid Halilhodzic a causa dei suoi rapporti ai minimi termini con due leader come Hakim Ziyech e Noussair Mazraoui, ormai praticamente fuori dal giochi per i battibecchi con il ct. Il Marocco è inserito nel Gruppo F insieme a Belgio, Croazia e Canada.