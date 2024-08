Marsiglia, De Zerbi su Greenwood: "È stato il primo che ho chiamato..."

Lunga intervista ai microfoni de L’Équipe per Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia. L'ex Brighton tra i tanti temi toccati ha parlato anche dell'arrivo di Mason Greenwood, obiettivo della Lazio in questa sessione estiva di mercato. Ecco le sue parole in merito al trasferimento: “Voglio alzarmi e pensare al Velodrome che esplode, a far segnare 15 gol a Greenwood e 20 a Wahi. Scelgo i giocatori per carattere e volontà. Mason è stato il primo che ho chiamato. Ho parlato con suo padre, gli ho detto delle esigenze del club e della storia del Marsiglia. Lui mi ha detto che si ricorda l’OM degli anni d’oro e delle finali di Champions. Se invece vedo qualcuno che tentenna, lascio perdere".