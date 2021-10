Marsiglia, lancio di oggetti su Neymar: corner battuto con la protezione degli scudi

Alta tensione nel match tra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, terminato 0-0 con l'espulsione di Hakimi. I tifosi della rivale europea della Lazio si sono fatti ancora una volta riconoscere per la loro violenza e, dopo aver scagliato due fumogeni contro il bus dei parigini prima dell'inizio del match, nel corso del primo tempo hanno bersagliato Neymar con un lancio di oggetti dagli spalti, per impedirgli di battere un calcio d'angolo. La situazione si è trascinata per un paio di minuti e, dopo che l'arbitro ha anche minacciato la sospensione della partita, si è deciso di far battere il corner con la sicurezza dello stadio a scudi alzati per proteggere il brasiliano. Strascichi anche al di fuori dell'impianto, dove durante il match centinaia di persone hanno tentato di sfondare le porte, scontrandosi con la polizia che ha fatto uso di gas lacrimogeni. Potrebbe finire nei guai il Marsiglia, già sanzionato due volte dalla lega per il comportamento dei suoi tifosi e ora a rischio penalizzazione in classifica.