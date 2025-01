Marsiglia, Luiz Felipe: "Ho giocato qui con la Lazio. In Italia si impara..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe è un nuovo giocatore del Marsiglia. L'ex difensore di Lazio e Betis è stato presentato oggi in conferenza stampa: "Sono un giocatore che dà tutto in allenamento e in partita. Tutto è importante: in Italia si impara davvero a difendere, mi ha fatto migliorare molto sotto questo aspetto. Sono duro con gli avversari, aggressivo, a volte troppo, ma sto crescendo. Ecco perché ho tanta voglia di lavorare e imparare".

L'atmosfera del Velodrome: "Ho giocato qui con la Lazio: prima di entrare allo stadio senti l'atmosfera, vedi i tifosi che aspettano l'autobus, le persone gridano molto forte. Tutti vogliono giocare in questo tipo di stadio e ora sono qui. Sarò pronto per questa sfida".

Correa convincente: "Abbiamo parlato al telefono. Mi ha sempre parlato bene del club, della città, dei tifosi. A noi sudamericani questa atmosfera fa venire voglia, Marsiglia è un po’ come Roma. Ai tifosi piace che i giocatori combattano per 90 minuti, diano tutto. Sono venuto per questo. So che qui i giocatori devono sempre essere concentrati. Anche a Siviglia c'è vera passione, sono innamorati della loro squadra. Qui forse è anche più forte di Roma e Siviglia".