Martinez: "Ronaldo farebbe qualsiasi cosa per il successo. Quando gli chiesi..."

Sono in molti a chiedersi quale sia le dote più grande di Cristiano Ronaldo che gli ha permesso di confermarsi per il campione che è in tutta la sua gloriosa carriera. Per provare a spiegare l'unicità di CR7 è stato il commissario tecnico del Portogallo Roberto Martinez che ha svelato un aneddoto in merito all'ex Real Madrid e Juve- tra le tante -, oggi all'Al-Nassr.

"Farebbe qualsiasi cosa per il successo. Per se stesso, ma anche per i suoi compagni di squadra. Gli ho chiesto se il traguardo della 200° presenza internazionale gli interessasse. Mi rispose: '250 mi interessano!'. Quell'ambizione, quella grinta, è ciò che caratterizza Cristiano. Ecco perché abbiamo bisogno di lui. Lui è "il piano A, B, C, D e tutto l'alfabeto", la risposta raccolta da A Bola alle domande dei giornalisti che metterebbero in discussione la titolarità del 39enne.