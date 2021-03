Materazzi: “Assenza dei tifosi allo stadio? Io avrei smesso di giocare”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro per commentare anche l'assenza dei tifosi negli stadi. Queste le parole del campione del mondo 2006 con l'Italia: "Stadi senza tifosi? Complimenti ai giocatori. Io probabilmente avrei smesso, non sarei riuscito a giocare senza il pubblico. Serve tanta forza mentale. In carriera mi è anche capitato di giocare a porte chiuse ed è difficile concentrarsi. La pressione la sentono gli avversari in casa perché hai 80mila persone dalla tua parte. La pressione la senti quando vai al Bernabeu, al Camp Nou, in certi stadi dove è difficile uscirne indenni. Quando giocavo a Perugia, mi veniva già l'affanno quando salivo i 65 gradini".