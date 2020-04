Mattarella riceve Conte al Quirinale: "Necessaria solidarietà europea"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio Europeo di domani. È stato fatto il punto sullo stato delle trattative europee per le misure da mettere in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'auspicio del Colle è che dal vertice di domani si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale.