Mattei spiega: "La Lazio è nella sua dimensione. E a Lotito fa comodo..."

Dopo il pareggio deludente della Lazio contro il Torino, il giornalista Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei. In particolare si è soffermato sulla stagione dei biancocelesti e sul momento di forma attuale, soprattutto in vista dei prossimi impegni. Queste le sue parole: “La Lazio è nella sua dimensione, tra il 6° e l’8° posto. Nella prima fase della stagione sembrava poter dare di più ma questa è la squadra. Una posizione di classifica che a Lotito fa comodo per quadrare i conti. A gennaio diceva di aver comprato 3 giocatori, con l’estate arriviamo a 10 e ne stanno funzionando pochissimi".

"La Lazio ieri ha dimostrato di non avere più quel dinamismo ma comunque avrebbe meritato la vittoria. Il Torino ha fatto 2 tiri in totale e il gol è anche frutto di fortuna, la deviazione di Marusic ha fatto da assist. In questo momento non gira nulla e siamo sfortunati. Io sono convinto che la Lazio non ha un problema di lontananza dalla Champions, però rischia di restare fuori dall’Europa. Bisogna vincere il derby per regalare una gioia ai tifosi e dare il massimo in Europa League, con il Bodø i biancocelesti possono passare il turno”.