Maturità 2019, ecco le tracce della prima prova d'esame

Cominciata ufficialmente la Maturità 2019. Questa mattina la sveglia è suonata presto per migliaia di studenti impegnati con le classiche prove d'esame. Oggi il via con la prima prova di Italiano. Nella tipologia A, quella dell'analisi del testo, è stato scelto Giuseppe Ungaretti con la poesia «Risvegli», confluita poi nella raccolta «Il porto sepolto». In alternativa un brano di Leonardo Sciascia sulla lotta alla mafia, tratto dal romanzo «Il giorno della civetta». Il tema d'attualità è incentrato invece sulla figura del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982, e su Gino Bartali, campione di ciclismo che salvò numerosi ebrei dalla persecuzione nazista. Tra i protagonisti della prima prova anche il piccolo alfabeto civile dello storico dell’arte Tomaso Montanari «Istruzioni per l’uso del futuro», una riflessione sull'«Eredità del Novecento», a partire da un brano di Corrado Stajano, infine «L’illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli», scritto da Steven Sloman e Philip Fernbach. Questi i tre temi della tipologia B.