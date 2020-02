Mauri: "Lazio, che partita! Milinkovic ha fatto la differenza"

Ancora una grande Lazio, ancora una grande vittoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "La Lazio ha fatto una grandissima partita e non era facile con questa Inter. Loro non giocano bene ma sono molto concreti. Dopo aver subito l'1 a 0 la squadra di Inzaghi è stata brava a rispondere, Immobile ha segnato e la Lazio ha cambiato la partita. Milinkovic ha fatto la differenza, i biancocelesti hanno bloccato il gioco dei nerazzurri. Acerbi? In Nazionale dovrebbe giocare, ha una consapevolezza e maturità importante. Nella Lazio ha trovato l'ambiente perfetto, sta regalando prestazioni incredibili, come ieri".

