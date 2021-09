Melissa Satta, lo scontro con Alessia Tarquinio. L'ex velina risponde: "Haters contro di me"

Inizio col botto per Sky Calcio. Dopo aver perso il monopolio totale della Serie A, il network ha dovuto riadattarsi e fa del suo meglio per garantire comunque delle trasmissioni di successo. Come il Club di Fabio Caressa, tornato in onda domenica scorsa, 12 settembre, con una novità: insieme al telecronista, a presentare lo show c’è Melissa Satta. Molti sono stati i commenti negativi relativi alla presenza della showgirl alla conduzione ma c’è qualcuno che l'ha difesa, a modo suo.

Si tratta di Alessia Tarquinio, ex volto di Sky e nuovo ingresso di Amazon. Puntuale, tuttavia, è arrivata la risposta di Melissa...

