Melli non ha dubbi: "I romanisti soffrono per i successi della Lazio!"

Nella Capitale ci sono due ambienti totalmente differenti. La Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo al secondo posto in classifica; la Roma invece ha appena esonerato il secondo allenatore della stagione ed è solo quattro punti sopra la zona retrocessione. Nel suo editorale a Radio Radio Franco Melli ha parlato proprio delle due squadre, soffermandosi sui tifosi giallorossi e della loro sofferenza nei confronti dei successi dei cugini biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“Sono sbalordito per quello che sta accadendo a Roma. Lavoro in questo settore da decenni e non ricordo di aver mai visto stati d’animo così tesi e travagliati. In passato, la disperazione era spesso associata alla Lazio. Ora, invece, purtroppo – o forse, per alcuni, per fortuna – vedo che a viverla sono i tifosi della Roma. I romanisti non soffrono solo per le proprie delusioni, ma sembrano soffrire ancora di più per i successi della Lazio, come nessun’altra tifoseria che io conosca. Ad esempio, a Torino non vedo che i tifosi del Torino provino la stessa amarezza per le vittorie della Juventus. A Roma, invece, è diverso: quello che sta succedendo in questo 2024 è qualcosa di inconcepibile, qualcosa che non avevo mai visto con tale intensità e coinvolgimento, almeno da quando sono arrivato a osservare da vicino questa rivalità".