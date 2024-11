Melli non ha dubbi: "La Lazio dovrebbe avere dei punti in più!"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince e convince contro il Como portandosi al terzo posto in campionato, a pari merito con Fiorentina e Atalanta a quota 19 punti in classifica. Riguardo alla classifica e ai risultati della formazione di Baroni ha parlato Franco Melli ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi proprio sulle differenze tra i biancocelesti e le altre squadre. Ecco cosa ha detto: "La classifica della Lazio è positiva ma per me dovrebbe avere almeno due punti in più. Ha gli stessi punti della Fiorentina ma è solo una casualità perché la Lazio è nettamente più forte".