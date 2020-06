Mendieta: "Scudetto? La Lazio può farcela. Quella di Luis Alberto un'annata incredibile"

Gaizka Mendieta, ambasciatore della Liga ed ex calciatore della Lazio, ha partecipato alla conferenza stampa odierna per presentare ai media italiani la ripresa del massimo campionato spagnolo 2019/20. Lo spagnolo, riporta tuttomercatoweb, si è espresso anche sulla Lazio e sulla stagione della squadra di Inzaghi: "Credo che la Lazio possa farcela. Fino alla lunga sosta aveva fatto una stagione spettacolare, mostrando di avere una rosa di alto livello. Competere fino alla fine con la Juventus non sarà facile, ma l'entusiasmo, l'ottima condizione fisica e la grande voglia della squadra potranno essere determinanti. Luis Alberto? Ha fatto un'annata incredibile. Si è adattato davvero bene al calcio italiano e anche in questa stagione ha aiutato la Lazio ad arrivare dove si trova ora. Potrà avere un ruolo chiave anche in questo finale di stagione".

CALCIO SENZA TIFOSI - "Il calcio senza tifosi sembra un allenamento. Noi giocatori non siamo abituati a vedere gli stadi vuoti, diciamo la verità. I fan ti spingono, sono il dodicesimo in campo, ma sono al contempo sicuro che sarà fatto un determinato lavoro psicologico per preparare ogni squadra a queste condizioni di gioco. Purtroppo ci dovremo abituare a una nuova normalità senza tifosi, conterà tanto la mentalità dei calciatori in questo ambiente completamente diverso. Ripresa? Il ritorno del calcio è una notizia positiva per il calcio e per la gente in generale. Significa che piano piano la società sta tornando alla normalità. Non possiamo che esserne contenti".

Lazio Primavera, Bollini ricorda lo scudetto di 7 anni fa: "Cataldi rischiò di non giocare"

Musica in lutto, addio a Pau Dones: era il leader degli Jarabe de Palo

TORNA ALLA HOMEPAGE