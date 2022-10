Messi - Il Mondiale, l'Argentina e gli anni che passano: le parole della Pulce

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all'inizio del prossimo Mondiale di calcio in Qatar. Tra le Nazionali più attese c'è sicuramente l’Argentina e Leo Messi che con molta probabilità giocherà per l'ultima volta la competizione. L'argentino ha rilasciato una lunga intervista a 'DirectTV' in cui parla non solo del Qatar ma anche di quello che potrà essere il suo futuro: "E' un Mondiale diverso. Siamo così vicini che ogni minima cosa che può capitarti può lasciarti fuori. Sono già fortunato a poter essere al Mondiale a 35 anni. Bisogna essere realisti, mi sento molto bene fisicamente, meglio dell'anno scorso. Mentalmente e fisicamente, dopo aver superato il Covid...".

Sul futuro: "Dipenderà soprattutto da come mi sento personalmente e fisicamente. Dopo questo Mondiale vedremo cosa può succedere a livello di carriera. A volte vorrei avere 25 anni e avere di nuovo tutta la mia carriera davanti a me".