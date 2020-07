Meteo Roma / Caldo africano in arrivo: si va oltre i 40 gradi. Le previsioni

Il Meteo Roma torna a farci compagnia, come sempre, in occasione di particolari "mutamenti" del clima. È il caso, per quanto concerne Roma e dintorni, di quanto accadrà nei prossimi giorni. Il meteo infatti prevede un innalzamento molto elevato delle temperature. Arriverà il cosiddetto caldo africano. Se i 33° gradi di questi giorni vi sono sembrati asfissianti sappiate che da mercoledì 29 agosto le massime saliranno al ritmo di 1 grado al giorno. Il mese di luglio si chiuderà con un rovente 39° gradi di massima per quanto concerne Venerdì 31. Sarà poi la prima settimana di agosto quella veramente africana, con punte massime oltre i 40° gradi. Insomma il cuore dell'estate sembra veramente arrivato.