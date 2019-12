Meteo Roma / Diluvio in corso, ma sole e freddo sono in arrivo: previsioni

Diluvio in corso a Roma come si può notare live. Il Meteo Roma l'aveva previsto e il temporale è arrivato sulla capitale. La buona notizia è che dovrebbe farci compagnia fino alle prime ore del mattino, poi lascerà la capitale. Roma vivrà cosi qualche giorno di sole. A pagare pegno la temperatura, con le minime che precipiteranno dai 15° di questa notte ai 7° della notte fra mercoledì e giovedì. Una lieve risalita ci sarà a partire da venerdì, quando la pioggia tornerà a far capolino. Al momento le previsioni del Meteo Roma strappano un sorriso per Lazio-Juventus. Le prime proiezioni parlano di umidità elevata, ma scarse percentuali di precipitazioni.