Meteo Roma / L'inverno sta arrivando: minime crollano di 4°C, pioggia a 10mm

Meteo Roma che anche oggi lascia poche speranze ai romani. Gite fuori difficoltose e certamente bagnate. La pioggia infatti che al mattino non sarà di particolare intensità, cadrà copiosa a partire dalle ore 17 e per l'intera serata: dovrebbe essere la più intensa della settimana su Roma. Il Meteo aggiunge poi a tale notizia, ormai non una sorpresa, anche l'allarme freddo: minime in calo di 4°C. L'inverno, ancora lontano, bussa però alle porte dell'autunno.