Meteo Roma / Spunta il sole, ma è una tregua: temporali in arrivo, sabato 15mm di pioggia

Spunta il sole su Roma nella giornata di oggi e proseguirà a far capolino anche in quella di domani. Una 48 ore di tregua quella regalata dal Meteo Roma prima di nuovi temporali e nubifragi. Le previsioni per il fine settimana non regalano un meteo particolarmente positivo per tutti i romani che vorranno godersi qualche giorno fuori. Se Venerdì come preventivato sarà una giornata nera, segnata da temporali e precipitazioni nell'ordine dei 9.9 mm per ora, non andrà meglio sabato. La giornata di sabato, secondo il meteo, vedrà meno attività elettrica, quindi meno temporali e fulmini, ma precipitazioni ancora più abbondanti, fino ai 15 mm per ora. Migliora domenica, dove la pioggia sarà comunque battente per 24 ore, ma meno intensa. Nessun miglioramento all'orizzonte, almeno non nei prossimi 7 giorni.