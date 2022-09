Midtjylland - Lazio, Marani e Bergomi sui biancocelesti: "Troppi errori individuali"

Fonte: Sky Sport

Lazio irriconoscibile a Herning. In Danimarca i ragazzi di Sarri si fanno imbambolare dal Midtjylland, cancellando quanto fatto di buono con il Feyenoord. Negli studi di Sky Sport Matteo Marani e Beppe Bergomi hanno commentato la prestazione da dimenticare dei biancocelesti. Il giornalista è stato molto duro con i capitolini: "Errori difensivi e individuali clamorosi, molto leggeri. Sbagliate letture facili. Un problema di concentrazione perché si gioca di continuo, non è facile così. All'inizio c'è stato un fraseggio troppo lento e poi non è riuscita a rimontare il risultato. Brutta sconfitta. In un processo di crescita come quello della Lazio, questa è una battuta d'arresto importante".

BERGOMI - L'ex difensore ha provato a non calcare la mano sui difetti dei biancocelesti: "La squadra ha cercato di giocare. Sarri ha cambiato tanti giocatori pur cercando di mantenere le caratteristiche del gioco. Il Midtjylland l'ha messa sotto: sono stati veloci e freschi. Troppi errori individuali".