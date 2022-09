Midtjylland - Lazio, pesante ko per i biancocelesti: non accadeva dal 2000

Un ko così pesante non accadeva da 22 anni. La Lazio esce con le ossa rotte dalla MCH Arena, schiacciata dal 5-1 subito per mano dei padroni di casa del Midtjylland. Una sconfitta difficile da digerire e che è la quarta subita dai biancocelesti nella storia. Come riportato da Opta infatti solo in quattro precedenti i biancocelesti avevano perso con un parziale così largo:

02/11/1977 - Lens v Lazio 6-0 Coppa UEFA

29/10/1996 - Tenerife v Lazio 5-3 Coppa UEFA

05/04/2000 - Valencia v Lazio 5-2 Champions League