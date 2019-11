Mihajlovic, il ritorno del guerriero: muso duro col Bologna. E intanto è già tecnico dell'anno

Il guerriero è tornato. Il solito Sinisa, carattere forte e senza peli sulla lingua. Ieri è tornato a Casteldebole intorno a mezzoggiorno dopo aver effettuato i controlli ematici al Sant'Orsola, ha parlato col suo staff e poi dopo il pranzo, ha riunito la squadra. Tempo di rimproveri, Mihajlovic ha affrontato i suoi ragazzi a muso duro per una quarantina di minuti. Nelle ultime settimane non ha visto lo stesso Bologna, qualcosa non sembra girare come dovrebbe. Diretto e deciso nei suoi messaggi al gruppo e ai singoli, ora vuole vedere dei segnali importanti. Intanto Mihajlovic continua a ricevere premi. In Serbia la federazione lo ha premiato come miglior allenatore dell'anno. Anche in Italia il tecnico è in lizza insieme ad Allegri e Gasperini.

