Mihajlovic, il videomessaggio proiettato al Dall'Ara: "Sto lottando e vincerò"

C'è tanto spazio per la commozione alla festa dei 110 anni del Bologna. Questo mercoledì sera al Dall'Ara, infatti, si sta disputando Bologna Legends contro Real Madrid Legends. E non mancano gli spunti emozionali. Dal ritorno di Baggio, alla presenza di due ex Lazio come Di Vaio e Signori. Anche se, a dire il vero, è un altro idolo biancoceleste a infiammare la serata: e si tratta di Sinisa Mihajlovic, ovviamente. Il serbo ha parlato tramite un videomessaggio proiettato sui maxi schermi dell'impianto, scusandosi per non aver potuto partecipare alla serata di festa: "Aspettate un po’ ragazzi che volevo salutarvi anche io" - sono le prime parole di Sinisa, diffuse a sorpresa a pochi istanti dal fischio d'inizio - "Mi dispiace non essere lì con voi, sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di andare a casa e di vedere mia moglie e i miei figli”. Mihajlovic è infatti tornato a Roma dai suoi cari per un meritatissimo riposo dopo il secondo ciclo di terapie: "Questo è un mio momento particolare, sto lottando contro una malattia. Sono sicuro che sta andando bene e sono sicuro che alla fine vincerò, grazie a voi e grazie all’amore della mia famiglia”, dice Sinisa a un Dall'Ara completamente in piedi e in religioso silenzio. Poi una battuta, nel pieno stile Mihajlovic: "Due parole a Marco (Di Vaio, uno dei giocatori del Bologna per questa sera ndr): vi dovete fare valere e non dovete fare cazzate, dobbiamo cercare di vincere come sempre. Auguri a Bologna e a tutti noi, vi voglio bene”, conclude Sinisa tra gli applausi dello stadio.

Pubblicato il 09-10 alle 22.30