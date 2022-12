Mihajlovic, la figlia Viktorija nel mirino degli haters - FOTO

Un Natale tutt'altro che sereno per Viktorija Mihajlovic. Dopo la scomparsa di Sinisa la ragazza ha infatti dovuto fare i conti gli haters che non si sono risparmiati neanche durante le festività. Viktorija ha infatti postato una foto che lo ritrae insieme a suo fratello Nicholas e tanti sono stati i commenti che hanno ritenuto lo scatto "troppo sensuale": "Non condivido queste foto e soprattutto che voglia hai dopo neanche una settimana dalla perdita di tuo padre - le scrive un utente su Instagram - Ma per carità, sei libera di fare quello che vuoi, non sono nessuno e non voglio giudicarti ma non condivido assolutamente. Ho perso anche io mio padre" e ancora: "Non capisco il senso di fare foto sensuali in questo momento".

"Non vedo nessuna posa sensuale in questa foto, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male e sopratutto non sono cose che ti riguardano. Questo momento è il mio e mi comporto come meglio credo, faccio tutte le foto e le pose che voglio", questa una delle riposte della figlia di Mihajlovic che poi in un altra story ha pubblicato diverse emoticons molto esplicative del suo pensiero.