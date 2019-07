Mihajlovic, la moglie: "Con il vostro amore siamo imbattibili" - FOTO

La conferenza stampa di ieri di Sinisa Mihajlovic, in cui il tecnico ha comunicato di avere la leucemia, ha scatenato una serie infinita di messaggi d'affetto da parte dell'intero mondo dello sport. Sui social ex compagni, avversari, tifosi hanno espresso la loro vicinanza, un abbraccio unanime verso l'ex difensore della Lazio, attuale allenatore del Bologna. La moglie Arianna Rapaccioni su Instagram ha ringraziato tutti: "Di forza ne abbiamo tanta, ma con il vostro amore siamo imbattibili. Grazie a tutti". Un'altra battaglia da vincere, la più importante per Sinisa.

