Mihajlovic: "Superlega? Se piace vincere facile si facciano il loro campionato"

Anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha detto la sua in merito alla tanta chiacchierata Superlega. "Secondo me è una cosa brutta, non la condivido, perché toglie la possibilità alle piccole di battere le grandi. Non facciamo i falsi moralisti: sicuramente la Superlega è una questione di soldi, tutti questi club sono indebitati. Se piace vincere facile vadano a farsi il loro campionato. Ma penso che i tifosi non condividano e io neppure", queste le parole del tecnico.

