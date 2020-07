Milan-Atalanta, le probabili formazioni: emergenza difensiva per Pioli

La 36esima giornata inizia con il big match di San Siro. In campo Milan e Atalanta, le due squadre che hanno totalizzato più punti dalla ripresa del campionato. Due compagini in forma che si daranno battaglia per obiettivi diversi. La Dea vuole staccare Lazio e Inter consolidando il secondo posto. I rossoneri vanno alla caccia dei tre punti guadagnare la qualificazione in Europa League senza passare per i preliminari. Grande emergenza per Pioli che dovrà fare a meno degli infortunati Romagnoli e Conti e degli squalificati Theo Hernandez e Bennacer. Il fischio d’inizio è previsto per questa sera alle ore 21:45.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All. Gritti (Gasperini squalificato)

ARBITRO: Doveri di Roma1