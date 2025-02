Milan, Conceicao: "Ho 13 titoli ma si parla solo di me. Sulla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta deludente per il Milan, che ha perso 2-1 in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Al termine della sfida, il tecnico rossonero Sergio Conceicao non le ha mandate dire, sfogandosi per la difficile situazione che sta vivendo sulla panchina del Milan. Ecco un estratto delle sue parole: "Vedo tanta gente parlare della mia situazione, ma la mia situazione è semplice. Mi dicono “Non servi più”, allora prendo la valigia e vado via. Non prendo neanche un euro in più. Io sono tranquillo, voglio tranquillizzare le persone. Non arrivo dal nulla: ho quasi 100 partite in Champions League, ho vinto 13 trofei, ma tutti i giorni si divertono a parlare di me. Ho famiglia, ho gente che mi è vicino e loro vedono tante cattiverie su di me e non è giusto. Scusate lo sfogo"

LAZIO - "Domani prepariamo la Lazio: è così la vita dell'allenatore. Si è creata questa nuvola sul Milan e si esce con i risultati, non conosco un'altra strada. Sta a noi essere più forti degli episodi. Ai tifosi non interessa se sono frustrato o no, se lavoro 10 ore al giorno o meno, ma se si vince".