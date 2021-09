Milan, Florenzi e il profumo di derby: punta la Lazio

Alessandro Florenzi sente odore di sfida con la Lazio. Da questa estate al Milan agli ordini di Stefano Pioli, ora vuole una maglia da titolare nel prossimo match di campionato. Una partita sicuramente particolare per un ex Roma. L’esterno punta la Lazio, ultimo avversario incrociato – seppure guardando il derby dalla panchina – da romanista: storia di fine gennaio del 2020. Dopo l’avventura all’estero, al Psg, si vuole rilanciare in Serie A. Condizione ritrovata: nove minuti a Marassi, ventidue col Cagliari nelle prime uscite di campionato. Pioli potrebbe farlo partire nel tridente offensivo, sulla fascia (nel 4-4-2) e anche come terzino. Tre soluzioni tutte praticabili. Meno di una settimana per decidere. Florenzi vuole sfidare la Lazio.