Milan, Fonseca: "Dobbiamo fare una cosa per vincere con la Lazio. Abraham..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Lazio - Milan: “Devo dire che le persone vedono queste scelte come punizione ma è una scelta per questo tipo di partita. E’ vero che Theo non sta fisicamente bene, ho parlato con loro, hanno capito che è il meglio per la squadra. Oggi dobbiamo essere squadra se vogliamo vincere, la mia scelta è in funzione di quello che abbiamo bisogno. Oggi dobbiamo fare una buona partita anche difensivamente che è lì dove dobbiamo migliorare. Abbiamo tanti calciatori di qualità, il nostro gioco dipende anche dalla qualità tecnica dei giocatori. Abraham in campo? Io solitamente non porto giocatori che arrivano il giorno prima della partita ma qui la situazione è speciale. Luka che ha un infortunio, ho parlato con Tammy e mi ha detto che non si è mai fermato, si è sempre allenato. Vediamo se abbiamo bisogno, lui mi ha detto di essere disponibile".