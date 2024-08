Milan, Fonseca lancia l'allarme: "Abbiamo un chiaro problema difensivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Prima sconfitta per il Milan di Fonseca che dopo il pari per 2-2 contro il Torino è andata ko contro il Parma per 2-1. Il tecnico dei rossoneri, che alla prossima giornata sfideranno proprio la Lazio, ha così commentato il match contro i crociati in conferenza stampa: "Sono deluso. Difficile spiegare il nostro atteggiamento difensivo. È chiaro che abbiamo un problema difensivo, offensivamente invece abbiamo creato. Posso dire solo che dobbiamo lavorare insieme, di squadra, in un momento difficile".