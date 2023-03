Milan, Ibrahimovic sul suo futuro: "Mi vedo soltanto come un giocatore"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo un anno Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. L'attaccante del Milan è stato convocato dalla Svezia per le gare di qualificazione a Euro 2024 e in conferenza stampa ha parlato del suo futuro. Lo svedese ha 41 anni, ma si sente ancora un ragazzino: "Ho tante offerte. Ma non ci voglio ancora pensare perché per ora mi vedo soltanto come un giocatore. Tutti mi chiedono come sto, ma dovreste chiedere ai ragazzi di 20 anni cosa pensano, visto che io sto ancora a giocare con loro".