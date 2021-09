Milan, identificato e denunciato il tifoso che offese Maignan: ecco di chi si tratta

Dopo l'episodio discutibile avvenuto domenica nel match tra Juventus e Milan, adesso si ha finalmente chiarezza. La Digos di Torino ha identificato il tifoso della Juventus che, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita con il Milan, ha preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan. Il soggetto in questione aveva lanciato una serie di insulti razzisti e il tutto è stato registrato dalle telecamere installate all'interno dello stadio. Il tifoso, denunciato per istigazione all'odio razziale, è un operaio e sindacalista di Rovigo ed è iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), che ne ha annunciato l'espulsione.

NIENTE STADIO - Come riporta Gazzetta.it con la denuncia per istigazione all'odio razziale, anche se non ha ancora ricevuto il Daspo non potrà comunque entrare allo stadio. La sanzione per la violazione del regolamento dell'impianto sportivo, l'Allianz Stadium, prevede infatti che la Juventus possa vietarli di sua iniziativa l'ingresso.

