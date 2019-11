Milan - Lazio, i convocati di Pioli: out Suso e Musacchio

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Milan - Lazio. Out Suso e Musacchio per problemi fisici, rientra nella lista dei convocati Mattia Caldara. Recuperato anche Ricardo Rodríguez.

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić.