Milan – Lazio, Romagnoli: “Partita perfetta contro una squadra forte. Scudetto? È presto per dirlo”

Il Milan festeggia contro la Lazio la terza vittoria consecutiva mantenendo il primo in classifica. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Alessio Romagnoli per analizzare la gara: "Abbiamo fatto una partita perfetta, loro sono molto forti. Ruolo di capitano? Cercherò di dare sempre il massimo sia in allenamento sia in partita. L’anno scorso è stato un periodo un po’ così, l’importante è sapersi rialzare e migliorarsi sempre. Oggi abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo cercare di giocare al massimo. Scudetto? È presto per dirlo, siamo alla terza giornata il campionato è lunghissimo, pensiamo a goderci la vittoria di oggi e poi pensiamo a mercoledì”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, due passi indietro: il Milan domina e vince, decidono Leão e Ibra