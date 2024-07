Milan, lesione del tendine per Sportiello: l'operazione e i tempi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, terza squadra che affronterà la Lazio nella prima parte della nuova Serie A, è alla ricerca di un portiere di riserva dopo l'infortunio subito alla mano da parte di Marco Sportiello. Come riporta TMW, il portiere rossonero nei giorni scorsi ha avuto in albergo un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito. L'operazione è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo.